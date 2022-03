PS5: ALLM mit Firmware-Update freischaltet

Das am gestrigen Mittwoch veröffentlichte PS5-Update enthält ein verstecktes Feature, das im Changelog nicht hervorgehoben wird. Es ist der Auto Low Latency Mode – kurz ALLM.

Davon berichten zahlreiche Spieler, die das Feature vor allem bei der Verwendung eines LG-TVs überraschend in Aktion sahen. Weniger überraschend dürfte die Einführung von ALLM für Beta-Tester sein. Denn schon vor einigen Wochen meldeten erste Spieler, dass sie das Feature in der Beta-Version der neuen PS5-Firmware entdecken konnten.

Auch mit Sony X900H getestet

Bestätigt wurde die Integration ebenfalls von Vincent Teoh, der auf Twitter und Co regelmäßig sein technisches Verständnis unter Beweis stellt: „Obwohl undokumentiert, hat das letzte System-Update 22.01-05.00.00 auf der PS5 die ALLM-Unterstützung (Auto Low Latency Mode) aktiviert, was mit einem LG C9 und einem Sony X900H überprüft wurde.“

While undocumented, the latest system update of 22.01-05.00.00 on the PS5 has enabled ALLM (Auto Low Latency Mode) support, as verified using an LG C9 & a Sony X900H. ALLM automatically switches (or locks, in Sony TVs‘ case) the display into Game Mode. https://t.co/Dync2FzXft — Vincent Teoh (@Vincent_Teoh) March 23, 2022

Falls ihr nicht so recht wisst, was ALLM ist: Es handelt sich um eine TV-Technologie, die euren Bildschirm automatisch in den Spielmodus schaltet, wenn eure Konsole ein Spiel beginnt. Die Funktion ist seit der Markteinführung auf der Xbox Series X und der Xbox Series S verfügbar.

Der Vorteil von ALLM liegt darin, dass ihr beim Spielen immer die optimale Bildeinstellung auf dem Fernseher verwendet, was zu einem reaktionsschnelleren Erlebnis führt. Denn in der Regel verfügen die Spielmodi über eine geringere Eingabeverzögerung, wenn auch auf Kosten einiger Bildoptionen. Warum die ALLM-Funktion im Changelog nicht erwähnt wird, ist offen.

Auch der VRR-Support ist im Changelog des neusten Firmware-Updates der PS5 nicht zu finden, was allerdings einen bekannten Grund hat: Dieses Feature ist auf der aktuellen Sony-Konsole noch immer nicht verfügbar, was sich bald ändern soll. Der Hersteller gab gestern bekannt, dass die variable Bildwiederholfrequenz, auf die viele Spieler warten, in den kommenden Monaten mit einem Update eingeführt werden soll.

Die neue PS5-Firmware kann allerdings an anderen Stellen glänzen. So wurden Verbesserungen an der Game Base vorgenommen und neue Features zur Erstellung von Partys eingeführt. Den nahezu kompletten Changelog zum neuen PS5-Update seht ihr nach einem Klick auf den Link.

