Abandoned: Weitere Quelle kommt zu dem Schluss, das Spiel habe nie existiert

In einem aktuellen Bericht nahmen sich die Redakteure der US-Website GameSpot des Themas "Abandoned" an. Wie unter Berufung auf verschiedene Quellen berichtet wird, soll das Spiel nie wirklich existiert haben. Daher sollte die Community auch nicht mehr mit Updates oder gar dem Release des Survival-Shooters rechnen.

Nachdem in den vergangenen Monaten sowohl die versprochenen Status-Updates als auch der angekündigte spielbare Teaser immer wieder verschoben wurden, kamen zuletzt Zweifel auf, dass wir es beim PS5-exklusiven Survival-Shooter „Abandoned“ überhaupt mit einem ernsthaften Projekt zu tun haben.

Stattdessen wurde berichtet, dass „Abandoned“ lediglich angekündigt wurde, um das Geld von möglichen Investoren abzugreifen. Zu einem ähnlichen Schluss kommen aktuell die US-Kollegen von Gamespot, die sich in einem aktuellen Bericht ausführlich mit dem Thema beschäftigten. So wurde die Seite auf einen Discord-Kanal aufmerksam gemacht, in dem Hasan Kahraman, der Leiter des für „Abandoned“ verantwortlichen Entwicklerstudios Blue Box, eine Gruppe von zwölf Mitgliedern regelmäßig auf den aktuellen Stand der Dinge bringen möchte.

Wie GameSpot unter Berufung auf die Mitglieder des Discords berichtet, beschreiben diese Kahraman als „verlogen und zu falschen Versprechend neigend“. Wird der Leiter der Blue Box Game Studios nach möglichen Fortschritten oder Updates zu „Abandoned“ befragt, kann die Stimmung laut den Nutzern schnell ins Aggressive umschlagen.

Nutzer berichten von leeren Versprechen

Auf dem besagten Discord soll Kahraman mehrfach versichert haben, dass er aktiv an „Abandoned“ arbeitet. In regelmäßigen Abständen kam es hier jedoch zu leeren Versprechen. Immer wieder soll Kahraman laut den Discord-Nutzern Status-Updates oder gar erstes Gameplay-Material zu seinem Projekt versprochen haben. Jedes Mal wurden jedoch die entsprechenden Fristen verpasst.

Gleichzeitig soll Kahraman seit dem vergangenen Herbst dermaßen oft bis tief in die Nacht „Rainbow Six: Siege“ gespielt oder mit der Community gechattet haben, dass im Prinzip keine Zeit für die Arbeiten an „Abandoned“ blieb. Laut einer anderen Quelle, die sich an GameSpot wandte, habe Kahraman im vergangenen Jahr drei Termine genannt, an denen er den Survival-Shooter der Öffentlichkeit präsentieren wollte. Ihr ahnt es schon: Jedes Mal ohne Ergebnis.

Schuld sind immer nur die anderen

Daher kommen auch die Kollegen von GameSpot zu dem Schluss, dass „Abandoned“ nie existiert habe und genauso enden wird wie die letzten angekündigten Projekte der Blue Box Game Studios, die ohne Fortschritte in der Versenkung verschwanden. Den sprichwörtlichen schwarzen Peter schob Kahraman laut den Quellen stets jemand anderem zu. Verschiedene potenzielle Geschäftspartner wie das etablierte Studio Nuare, das er für die Arbeiten an den Grafiken von „Abandoned“ verpflichten wollte, bezeichnete Kahraman beispielsweise als Betrüger.

Auch Geoff Keighley, der Produzent und Moderator von Events wie den The Game Awards oder dem Summer Game Fest geriet immer wieder ins Visier von Kahraman und soll Schuld daran gewesen sein, dass „Abandoned“ im Rahmen der jeweiligen Events nicht wie versprochen gezeigt werden konnte. Vorwürfe dieser Art formulierte Kahraman im vergangenen Jahr gleich mehrfach, so die Quellen weiter.

Daher sollten wir laut GameSpot nicht mehr mit Updates oder dem Release von „Abandoned“ rechnen.

