Housemarque: Belegschaft für nächstes PS5-Projekt erweitert

Das 2021 von Sony übernommene Entwicklerstudio Housemarque sorgte zuletzt für die Produktion von „Returnal“, das auf einen Metascore von 86 kam und zahlreiche Spieler begeistern konnte.

Inzwischen widmet sich das Studio hinter Projekten wie „Super Stardust HD“ und „Resogun“ der nächsten Produktion unter dem Schirm der PlayStation Studios. Passend dazu wurde die Zahl der Mitarbeiter erhöht.

[ad1]

Mittlerweile 110 Beschäftigte

Nachdem Ende 2018 noch von 70 Mitarbeitern die Rede war, verweist Ilari Kuittinen, Co-Founder und Studio Head von Housemarque, auf einen Zuwachs um weitere 40 Mitarbeiter, sodass im Studio mittlerweile 110 Leute beschäftigt sind.

„Das Unternehmen konzentriert sich derzeit auf die Entwicklung der nächsten Spieleproduktion unter dem Dach der PlayStation Studios und ist auf 110 Mitarbeiter angewachsen“, heißt es in einem Profil zum Studio. „Ihr Ziel ist es, einzigartige Spielerlebnisse zu schaffen, und ihr System zielt darauf ab, eine produktfokussierte, lernende Organisation zu schaffen, die für Anpassungsfähigkeit, Lernen und Kundennutzen optimiert ist.“

Im März 2022 wurde bekannt, dass sich die neue Marke von Housemarque noch in einer frühen Entwicklungsphase befindet, was darauf hindeutete, dass die Spieler noch das eine oder andere Jahr auf deren Veröffentlichung warten müssen.

Ebenfalls deutete Ilari Kuittinen, der Managing-Director von Housemarque, in einem Interview an, dass sich die Entwickler bei den Arbeiten an der neuen Marke an den eigenen Arcade-Wurzeln orientieren könnten. Dass das neue Spiel tatsächlich in diese Richtung geht, wurde nicht offiziell bestätigt. Stattdessen wurden im vergangenen Jahr „einzigartige Gameplay-Erfahrungen“ versprochen.

Housemarque ging aus den beiden Entwicklern Bloodhouse und Terramarque hervor, die 1993 gegründet wurden und 1995 fusionierten. In den vergangenen 30 Jahren zielte die Produktion auf verschiedene Plattformen ab, darunter Amiga und MS-DOS. 2002 erschien mit „Transworld Snowboarding“ ein Spiel für die Xbox, bevor es 2007 mit „Super Stardust HD“ zum PS3-Debüt kam.

In den Jahren vor der Übernahme durch Sony entwickelte Housemarque weitgehend für PlayStation-Systeme und brachte unter anderem Spiele wie „Dead Nation“, „Outland“, „Alienation“, „Nex Machina“ und „Matterfall“ hervor. Bei mehreren der neueren Games trat Sony Interactive Entertainment als Publisher in Erscheinung.

Das könnte euch ebenfalls zu Housemarque interessieren:

Housemarque ist nicht das einzige Studio, das Sony in den vergangenen Jahren übernahm. Gleiches gilt für Ballistic Moon, Bluepoint Games, Fabrik Games, Firesprite, Firewalk Studios, Haven Studios, Nixxes Software, Savage Game Studios und Valkyrie Entertainment.

Weitere Meldungen zu Housemarque.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren