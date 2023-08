Sucker Punch: Profile-Video – lernt das Team besser kennen

In Sonys neuestem Profile-Video lernt ihr das Team von Sucker Punch besser kennen. Fünf Entwickler des Studios kommen zu Wort.

Sucker Punch Productions ist das Entwicklerstudio hinter „Ghost of Tsushima“, „inFAMOUS“ and „Sly Cooper“. Seit 25 Jahren werden hier qualitativ hochwertige Spiele entwickelt.

Im gestern hochgeladenen Studio-Video lernt ihr einen Teil des Entwicklerteams nun besser kennen. Produzentin Maria Bourg schwärmt zu Beginn von ihrem Team und bezeichnet sie als „die herzlichsten, freundlichsten Menschen.“

Laut Künstlerin Drew Harrison besitzt Sucker Punch ein eher kleines Team für AAA-Verhältnisse. Dadurch werden die Beitrage jedes einzelnen Mitglieders noch mehr geschätzt, glaubt sie.

Das bestmögliche Spiel im Fokus

„Sie sind alle so sehr darauf bedacht, das bestmögliche Spiel zu machen, das sie machen können“, erklärt anschließend Sr. Content Designer David Savage.

Als Nächstes hebt Kreativdirektor Nate Fox hervor, wie wichtig das Umfeld in der Spieleentwicklung ist. Davon hänge ab, ob die Arbeit wirklich Spaß macht.

Joanna Wang, die als Environment Art Lead arbeitet, meint: „Wir sind wirklich wie eine große Familie. Die Stärken von allen zusammen sind einfach endlos.“

Alle weiteren Aussagen der Entwickler kriegt ihr im Video zu hören:

An was für einem Spiel Sucker Punch momentan arbeitet? Noch unbekannt. Vergangene Stellenausschreibungen deuteten aber auf einen Nachfolger zu „Ghost of Tsushima“ hin. Zudem machte das Studio klar: Es ist kein neuer „inFAMOUS“- oder „Sly Cooper“-Ableger geplant.

