Game Awards 2023: Verfolgt das Event bei uns im Livestream und freut euch auf diese Spiele

Bei uns habt ihr die Möglichkeit, die The Game Awards 2023 live im Stream zu verfolgen. Wie schon in den Vorjahren werden natürlich nicht nur die besten Spiele des Jahres gekürt. Darüber hinaus wird es auch die eine oder andere Enthüllung geben.

Mit den von Geoff Keighley moderierten The Game Awards bringt die Industrie das recht ereignisreiche Videospieljahr 2023 zum einem würdigen Ende. Wie gehabt werden auf dem Event zum einen die besten Spiele des Jahres gekürt.

Los geht geht es heute Nacht um 1:30 Uhr unserer Zeit. Der offizielle Livestream, den wir unterhalb dieser Meldung für euch eingebunden haben, ermöglicht es euch, die The Game Awards 2023 in der 4K-Auflösung zu verfolgen. Allerdings solltet ihr am besten für ausreichend Snacks und Getränke sorgen.

Aller Voraussicht nach wird es das Event nämlich auf eine ähnlich Länge wie im letzten Jahr bringen. Damit in diesem Jahr alles rund läuft und die Sicherheit der Beteiligten gewährleistet ist, sollen verbesserte Sicherheitsmaßnahmen einen Bühnensturm wie im Jahr 2022 verhindern.

Gleichzeitig versprach uns Produzent und Moderator Geoff Keighley, dass im Rahmen der The Game Awards 2023 mehr Ankündigungen vorgenommen werden als in den Vorjahren.

Diese Entwickler und Publisher sind mit von der Partie

Auch wenn wir natürlich mit diversen Überraschungen rechnen dürfen, erreichten uns in den letzten Tagen bereits Hinweise auf mögliche Projekte, die auf den The Game Awards 2023 präsentiert werden. Beispielsweise versandte Sega Teaser an Content-Creators, in denen es hieß: „New Era – New Energy“. Die Community spekuliert, dass Sega mit dem Teaser ein Comeback bekannter Marken „Crazy Taxi“ oder „Jet Set Radio“ andeutet.

Die britischen Horror-Experten von Supermassive Games („Until Dawn“, „The Quarry“) sind ebenfalls zugegen und werden uns einen ersten Blick auf die in diesem Jahr angekündigte Einzelspielererfahrung in der Welt von „Dead bý Daylight“ ermöglichen. Schaurig wird es auch bei Red Barrels „The Outlast Trials“, das auf den The Game Awards einen Auftritt hat.

Während Ubisoft mit „Prince of Persia: The Lost Crown“ zu den The Game Awards 2023 reist, liefert uns Altus ein Update zu „Metaphor: ReFantazio“. Einem unbestätigten Leak zufolge dürfen wir uns zudem auf die offizielle Enthüllung des „Starfield“-DLCs „Shattered Space“ freuen.

Angaben, die zu Microsofts Aussagen passen, die The Game Awards 2023 für „wichtige Ankündigungen“ nutzen zu wollen. Ebenfalls noch unbestätigt sind die Berichte um eine geplante Enthüllung eines Remakes zu „Brothers: A Tale of two Sons“.

Entsprechen die Angaben des Giant Bomb-Journalisten und Industrie-Insiders Jeff Grubb den Tatsachen, dann befinden sich unter den Ankündigungen in diesem Jahr diverse komplett neue Marken.

Schaut ihr euch die The Game Awards 2023 live an? Oder reichen euch die Zusammenfassungen am Freitag Morgen?

