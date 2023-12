Uncharted: Drehbuch für zweiten Film laut Wahlberg geschrieben

Dass ein Film-Sequel zu „Uncharted“ weiterhin geplant ist, beteuerte im August der Produzent Charles Roven. Schließlich war der erste Film zu Sonys abenteuerlicher Spielereihe ein riesiger Erfolg in den Kinos.

Viele verschiedene Ideen

Jetzt sprach Mark Wahlberg über die geplante Fortsetzung. Der Schauspieler verkörperte im ersten Teil Victor „Sully“ Sullivan, den Mentor von Protagonist Nathan Drake. Er enthüllte, dass jemand bereits ein Skript verfasst hat. Zudem seien ihm bereits „eine Menge verschiedener Ideen“ zu Ohren gekommen.

Ein Thema des Interviews war Sullys Schnurrbart. Hierzu teilte Wahlberg mit: Laut dem Drehbuch, das er gesehen habe, hat Sully diesmal den gesamten Film über seinen ikonischen Schnurrbart. Alles andere würde auch wenig Sinn machen, da er am Ende des Films plötzlich mit Schnauzer zu sehen war.

Für „Uncharted“ hatte er sich den Bart über längere Zeit wachsen lassen: „Ich habe ziemlich viel Zeit damit verbracht, ihn wachsen zu lassen, weil wir irgendwann versucht haben, ihn mit einem falschen Schnurrbart zu machen, und, ich weiß nicht. Ich habe einfach nicht das Selbstvertrauen, es durchzuziehen. Es fühlt sich einfach so an, als hätte ich ein großes Stück Klebeband über dem Mund, und ich komme mir lächerlich vor. “

Der 52-Jährige ist auf jeden Fall dafür offen, Sully in einem Nachfolger erneut zu spielen. Seine einzige Voraussetzung dafür: Das Sequel müsste „besser als der erste Film“ werden können. Im Moment wisse er jedoch nicht viel mehr als die Fans.

Weitere Meldungen zu „Uncharted“:

Wie „Uncharted 2“ aussehen könnte? Achtung Spoiler: Die Szene nach den Credits deutete einen Auftritt von Gage an, der im ersten Videospielableger als Bösewicht in Erscheinung trat. Außerdem wurde ein Überleben von Nathans Bruder angedeutet. Möglicherweise spielt also Sam in der Fortsetzung eine wichtige Rolle. Des Weiteren äußerte Fleischer kurz nach Kinostart den Wunsch, die spektakuläre Verfolgungsjagd aus Teil vier nachzubilden.

Quelle: The Direct

Weitere Meldungen zu Uncharted.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren