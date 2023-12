Action(-Adventure) für PS5: Diese 12 Highlights erscheinen 2024

Neben diversen Shootern und (Action-)RPGs dürfen sich Videospiel-Fans 2024 ebenfalls auf einige neue Action(-Adventure)-Games freuen. Nachfolgend stellen wir euch zwölf dieser bald erscheinenden Spiele vor, die im kommenden Jahr um eure Gunst buhlen werden.

Prince of Persia: The Lost Crown

Release: 18. Januar 2024

Der Prinz von Persien wurde entführt! Nun müssen Sargon und die übrigen Krieger der Unsterblichen alles geben, um den Thronfolger zu retten. Dafür müssen sie sich jedoch an einen heiligen und mystischen Ort begeben, an dem die Zeit selbst vollkommen verrückt spielt.

Mit „Prince of Persia: The Lost Crown“ kehrt die ikonische Spieleserie zurück!

Mit „Prince of Persia: The Lost Crown“ feiert die legendäre Kultreihe ihr großes Comeback und kehrt zu ihren 2D-Wurzeln zurück. Als Sargon erlangen wir während des Abenteuers neue Fähigkeiten und Ausrüstungsgegenstände, um die Herausforderungen des Ortes zu meistern.

Wir hatten bereits die Chance, das Action-Adventure während eines Preview-Events anspielen zu dürfen. Wie uns das gefallen hat, erfahrt ihr in unserem Angespielt-Artikel.

The Last of Us Part 2 Remastered

Release: 19. Januar 2024

Seit ihrer Odyssee durch die Überreste der USA sind einige Jahre vergangen und Ellie sowie Joel führen ein verhältnismäßig ruhiges Leben. Eines Tages soll sich jedoch alles für immer verändern und unsere junge Protagonistin begibt sich auf eine überaus gefährliche Reise.

Naughty Dog spendiert seinem PS4-Meisterwerk eine Neuauflage für PS5.

Das gefeierte wie gleichermaßen kontrovers diskutierte Action-Adventure erhält mit „The Last of Us Part 2 Remastered“ eine Neuauflage für PlayStation 5. Neben technischen Verbesserungen bietet der Titel zudem neue Inhalte, etwa den No Return-Spielmodus und einst verworfene Level.

Suicide Squad: Kill the Justice League

Release: 2. Februar 2024

Bösewicht Brainiac hat die Erde erreicht und die mächtigsten Helden des Planeten unter seine Kontrolle gebracht. Nun greifen Superman, Batman & Co. die Zivilbevölkerung an. Die letzte Hoffnung ruht jetzt auf den Mitgliedern der Suicide Squad. Doch können Antihelden wie Harley Quinn, Deadshot und Captain Boomerang wirklich die Justice League aufhalten?

In „Suicide Squad: Kill the Justice League“ erwartet euch ein neues Abenteuer im Arkhamverse.

Entwicklerstudio Rocksteady erweitert sein „Arkham“-Universum mit dem kommen Action-Adventure „Suicide Squad: Kill the Justice League“ um einen neuen Beitrag. Wahlweise solo oder im Online-Koop übernehmt ihr darin die Kontrolle über Harley und ihre Kameraden, die im Laufe ihrer Selbstmordmission neue Fähigkeiten sowie Waffen freischalten, um die Welt zu retten.

Brothers: A Tale of Two Sons Remake

Release: 28. Februar 2024

Nachdem sie erfahren, dass ihr Vater an einer tödlichen Krankheit leidet, begeben sich zwei Brüder auf die Suche nach einem geheimnisvollen Heilmittel. Um ihr Ziel zu erreichen und ihren Vater retten zu können, müssen sie unbedingt zusammenarbeiten.

In „Brothers: A Tale of Two Sons“ wollen zwei Brüder ihren Vater retten.

Das von Kritikern wie Spielern gefeierte Action-Adventure bekommt mit „Brothers: A Tale of Two Sons Remake“ eine Neuauflage spendiert. Die Macher versprechen, dem Original treu bleiben zu wollen, während sie die Technik und emotionale Geschichte der Vorlage behutsam auf aktuelle Plattformen bringen. Euch erwartet ein spannender Mix aus Rätseln und Geheimnissen.

Alone in the Dark

Release: 20. März 2024

Emily Hartwood hat den Privatdetektiv Edward Carnby damit beauftragt, ihr bei der Suche nach ihrem verschwundenen Onkel zu helfen. Nach ihrer Ankunft in Derceto Manor, einer speziellen Einrichtung, stolpern sie allerdings über merkwürdige Dinge. Sie finden Portale zu anderen Welten, gefährliche Monster und kommen sogar noch einer großen Verschwörung auf die Spur.

Der Urvater des Survival-Horrors kehrt mit „Alone in the Dark“ zurück.

In Form des Horror-Adventures „Alone in the Dark“ feiert der Urvater der heutigen Survival-Horror-Games sein Comeback. Bei diesem Spiel handelt es sich jedoch wohl nicht nur um ein Reboot der Reihe, sondern vielmehr um ein Reimagening. Die Macher wollen bekannte Charaktere und Orte in eine neue Story integrieren und euch diese aus den Perspektiven beider Hauptfiguren erleben lassen.

Rise of the Ronin

Release: 22. März 2024

300 Jahre dauerte die Gewaltherrschaft des Tokugawa-Shogunats über Japan, doch diese gehört inzwischen der Vergangenheit an. Im Jahr 1863 droht das Land jedoch erneut im Chaos zu versinken. In der Rolle eines namenlosen Kriegers liegt es fortan an euch, das Schicksal Japans angesichts eines neuen Krieges und aufkeimender politischer Unruhen zu formen.

In „Rise of the Ronin“ erkundet ihr als herrenloser Samurai das Japan des 19. Jahrhunderts.

Die Actionspiel-Experten von Team Ninja wollen euch mit ihrem PlayStation 5-exklusiven Open-World-Action-Adventure „Rise of the Ronin“ ein blutiges Samurai-Abenteuer erleben lassen. Dabei sollt ihr dank des anspruchsvollen Kampfsystems natürlich viel krachende Action erleben. Darüber hinaus dürft ihr die Handlung auch mit euren Entscheidungen beeinflussen.

South Park: Snow Day!

Release: 26. März 2024

Als neuer Schüler erlebt ihr wohl einen der magischsten Tage im Leben eines Kindes, denn nach einem heftigen Schneesturm fällt die Schule aus! Natürlich lassen es sich Cartman, Stan & Co. nicht nehmen, eine riesige Schneeballschlacht zu starten, die über das Schicksal der Stadt entscheiden soll. Könnt ihr die Welt retten und den perfekten schulfreien Tag verbringen?

Stan, Kenny, Cartman und Kyle (von links) dürfen in „South Park: Snow Day!“ natürlich nicht fehlen.

Anders als noch die letzten Games zur beliebten TV-Serie setzt das Action-Adventure „South Park: Snow Day!“ auf eine 3D-Optik. Des Weiteren erwartet euch hier kein reines Singleplayer-Abenteuer, denn der Fokus der Macher liegt eher auf dem Koop-Part. Ihr dürft euch also wahlweise gemeinsam mit einigen Freunden und Freundinnen in die Entscheidungsschlacht um die Kleinstadt stürzen.

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Release: 9. September 2024

Als Lieutenant Titus erreicht ihr gemeinsam mit euren beiden Waffenbrüdern den imperialen Dschungelplanet Kadaku. Diese Welt wird von Tyraniden überrannt, quasi „Weltraumheuschrecken“, die die Biomasse eines Planeten vollständig verschlingen.

Anschließend verlassen sie die tote Welt und suchen sich ein neues Ziel. Werden Titus und seine Kameraden dieser Naturgewalt wirklich erfolgreich trotzen können?

In „Warhammer 40k: Space Marine 2“ erwartet euch krachende Old-School-Action.

Okay, erwischt: Hier schummeln wir ein bisschen, denn „Warhammer 40,000: Space Marine 2“ ist natürlich kein Action-Adventure, sondern ein brachiales Actionspiel/Hack’n’Slay, das eigentlich noch 2023 im Handel erscheinen sollte. Fans von geradlinigen Old-School-Actionspielen sollten den Titel unbedingt im Blick behalten. Mehr zum Spiel erfahrt ihr in unserem Preview-Artikel.

Dustborn

Release: 1. Quartal 2024

In einem alternativen Universum sind die USA nur noch die Geteilten Staaten von Amerika. In der Rolle von Pax, einer Außenseiterin und Ex-Knacki, bereisen wir mit einigen ihrer Freunde den Kontinent, um ein besonders wichtiges Paket an seinen Zielort zu bringen. Da Pax jedoch spezielle Kräfte besitzt, haben es während des Trips mehrere Gruppen auf sie abgesehen.

Comic-Fans sollten 2024 das Action-Adventure „Dustborn“ im Blick behalten.

Mit „Dustborn“ erwartet uns ein neues Action-Adventure, das im Stil eines interaktiven Comichefts daherkommt. Die Macher haben großen Wert auf die Optik ihres Titels gelegt, der inzwischen seit mehreren Jahren in Entwicklung ist, und hierfür mit professionellen Comiczeichnern zusammengearbeitet. Spielerisch erwartet euch hier ein Mix aus Action, Erkundung, Rätseln und Dialogen.

Bei Quantic Dream in Paris durften wir uns bereits eine ausführliche Präsentation zum Game anschauen. Wie uns diese gefallen hat, könnt ihr in unserem Vorschau-Artikel nachlesen.

Luna Abyss

Release: 2024

Als Gefangener müsst ihr eine verlassene Megastruktur tief unterhalb der Oberfläche des Mondes Luna erforschen. Genauer sollt ihr vergessene Technologie aus dem Inneren des sogenannten Abyss bergen. Überwacht wird jeder eurer Schritte dabei von einer KI namens Aylin. Doch in den Untiefen des Abyss warten auch zahlreiche Gefahren, denen ihr euch stellen müsst.

In „Luna Abyss“ erkundet ihr den Untergrund eines Mondes.

Mit „Luna Abyss“ möchte euch das kleine Indie-Entwicklerteam von Bonsai Collective auf eine atmosphärische Reise entführen. Das Action-Adventure, das einen Mix aus spannenden Shooter-Passagen, stimmungsvoller Erkundung und packenden Jump’n’Run-Einlagen bieten soll, erlebt ihr übrigens aus der Ego-Perspektive.

Star Wars Outlaws

Release: 2024

Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis… In dieser kämpfte die Gesetzlose Kay Vess ums Überleben in der kriminellen Unterwelt. Gemeinsam mit ihrem Gefährten Nix riskierte sie stets alles, um endlich wirklich frei sein zu können. Allerdings entwickelte sie sich im Laufe ihrer Raubzüge zu einer der meistgesuchten Personen überhaupt.

In „Star Wars Outlaws“ machen wir als Kriminelle die Galaxis unsicher.

Ubisofts Team von Massive Studio entwickelt mit „Star Wars Outlaws“ ein neues virtuelles Abenteuer im bekannten Universum der Sternen-Saga. Angesiedelt zwischen „Das Imperium schlägt zurück“ und „Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ sollen wir uns hier mit bekannten Verbrechersyndikaten anlegen und neue, aufregende Planeten frei erkunden können.

Stellar Blade

Release: 2024

Die Erde wurde von mächtigen Kreaturen massiv verwüstet, woraufhin sich die letzten Überreste der Menschheit in den Weltraum zurückgezogen haben. Von dieser Kolonie aus bricht Eve zur Erde auf, um den Planeten zurückzuerobern. Während sie sich durch schier endlose Massen der Kreaturen kämpft, soll sie auch ein großes Geheimnis aufdecken.

Im PS5-exklusiven „Stellar Blade“ erwartet euch rasante Action.

Mit „Stellar Blade“ erwartet euch ein Story-getriebenes Action-Adventure, das euch viel pfeilschnelle Action bieten soll. Hierbei scheint es so, als hätten sich die Macher von der „Devil May Cry“-Reihe inspirieren lassen. Im Laufe des Abenteuers werden sich euch auch mächtige Bossgegner entgegenstellen, die ihr nur mit Geschick und Köpfchen erledigen könnt.

Auf welches Action(-Adventure) freut ihr euch in 2024 schon besonders?

