Summer Game Fest: Eure Meinung zum Showcase – Top oder Flop?

In der Nacht auf Samstag fand das Hauptevent des Summer Game Fests statt. Wie hat euch die Show gefallen? Und waren für euch ausreichend Highlights dabei?

In der Nacht von Freitag auf Samstag fand die Hauptshow des Summer Game Fests statt. Sie wurde einmal mehr von Geoff Keighley moderiert und live übertragen. Während der Show gab es etliche Trailer-Premieren und auch einige Ankündigungen.

Unter den Enthüllungen befanden sich “Lego Horizon Adventures” und “Civilization 7”. Neue Eindrücke gab es auch von “Monster Hunter Wilds” und dem von vielen Spielern heiß erwarteten “Kingdom Come: Deliverance 2”, die beide mit frischen Trailern glänzten.

Außerdem wurde bekannt gegeben, dass “Alan Wake 2” eine physische Version erhalten wird. Gleichzeitig kam es zur Vorstellung der kommenden Erweiterung „Night Springs“. Auftritte hatten zudem “Sonic x Shadow Generations”, “Quidditch Champions”, “Unknown 9: Awakening” und die Konsolenversion des Shooters „Valorant“.

Wie hat euch die Show zum Summer Game Fest gefallen?

Während hinsichtlich der Quantität reichlich geboten wurde, sind viele Spieler mit der Show weniger zufrieden. Wie so häufig gehen die Meinungen auseinander. Daher möchten wir von euch wissen: Wie hat euch das Hauptevent zum Summer Game Fest gefallen?

Ihr könnt eure Stimme nachfolgend einfließen lassen oder euch mit einem Kommentar zum diesjährigen Showcase äußern. Zunächst die Frage, wie ihr die Show bewerten würdet, wobei wir uns an unserem Einschätzungssystem für Previews, das von 1 (schlecht) bis 5 (sehr gut) reicht, orientieren.

Wer mehr ins Detail gehen möchte: Was hat euch am Summer Game Fest gefallen und was nicht? Nachfolgend ein paar Punkte, die euch inspirieren könnten:

Hat euch die Balance zwischen größeren Spielen und kleineren Indie-Titeln gefallen?

War die Laufzeit des Events von zwei Stunden gut gewählt und konnte sie euer Interesse aufrechterhalten?

Gab es interessante Ankündigungen und hättet ihr euch persönlich mehr Informationen gewünscht?

Wurde das Event euren Erwartungen gerecht oder gab es Bereiche, in denen ihr enttäuscht wurdet?

Wie bewertet ihr die Moderation von Geoff Keighley und hat sie eurer Meinung nach das Event bereichert?

Werdet ihr euch das nächste Summer Game Fest anschauen?

Xbox Games Showcase und Ubisoft Forward folgen

Das Gaming-Wochenende ist noch lange nicht vorbei und auch am Montag geht es weiter: Heute Abend erwartet uns der Xbox Games Showcase. Und morgen Abend folgt Ubisoft Forward. Beide Veranstaltungen versprechen weitere Enthüllungen und Neuigkeiten aus der Welt der Videospiele und können in den verlinkten Artikeln via Livestream verfolgt werden.

