The Last of Us Part 2: Gameplay aus dem Multiplayer geleakt – Ankündigung am Abend?

Auf der Online-Plattform Youtube tauchte ein kurzer Gameplay-Clip zum "Fractions" genannten Multiplayer von "The Last of Us: Part 2" auf. Spekuliert wird, dass Naughty Dog die heutige "State of Play"-Ausgabe zur offiziellen Ankündigung der Mehrspieler-Komponente nutzen könnte.

Genau wie es bereits beim ersten Teil der „The Last of Us“-Saga der Fall war, sollte ursprünglich auch „The Last of Us: Part 2“ mit dem „Fractions“ genannten Multiplayer versehen werden.

In den Monaten vor dem offiziellen Release des zweiten Teils räumten die Entwickler von Naughty Dog jedoch ein, dass der Multiplayer von „The Last of Us: Part 2“ schlichtweg zu ambitioniert ausfiel, um ihn bis zum Launch des Nachfolgers fertigzustellen. Weiter hieß es, dass jedoch die Möglichkeit besteht, dass die Online-Mehrspieler-Komponente zu einem späteren Zeitpunkt berücksichtigt beziehungsweise wieder aufgegriffen werden könnte.

Ankündigung des Multiplayers am heutigen Abend?

Aktuellen Gerüchten zufolge könnten Sony Interactive Entertainment und Naughty Dog die „State of Play“-Ausgabe am heutigen Donnerstag Abend nutzen, um den Multiplayer von „The Last of Us: Part 2“ offiziell anzukündigen. Ihren Ursprung fanden die Spekulationen in einem kurzen Gameplay-Clip, der heute auf der Online-Plattform YouTube auftauchte und Szenen aus dem Mehrspieler-Modus von „The Last of Us: Part 2“ zeigt – wenn auch in einer durchwachsenen Qualität.

Unklar ist aktuell noch, wie es zum dem Leak kam. Möglicherweise erfahren wir aber bereits in der heutigen „State of Play“ mehr zu diesem Thema. Dieses startet um 22 Uhr unserer Zeit und wird weitere Projekte vorstellen, auf die sich PlayStation 4-Spieler in den kommenden Monaten freuen dürfen.

„The Last of Us: Part 2“ ist exklusiv für die PlayStation 4 erhältlich.

