Metro Exodus: Die Inhalte und Verbesserungen der PS5-Version vorgestellt

Im Laufe des Jahres wird der Survival-Shooter "Metro Exodus" in einer überarbeiteten Fassung für die neue Konsolen-Generation veröffentlicht. Zum Start in die neue Woche wurden konkrete Details zu den technischen Verbesserungen genannt, die auf der PS5 und der Xbox Series X/S warten.

"Metro Exodus" erscheint 2021 für die PS5.

Bereits im November des vergangenen Jahres gaben die Entwickler von 4A Games bekannt, dass an einer New-Gen-Version des hauseigenen Survival-Shooters „Metro Exodus“ gearbeitet wird.

Zum Start in die neue Woche wurden endlich konkrete Details zu den Inhalten und technischen Verbesserungen auf der PlayStation 5 beziehungsweise der Xbox Series X genannt. Zum einen wurde darauf hingewiesen, dass neben dem Hauptspiel natürlich alle bisherigen Updates und DLCs an Bord sind. Wer „Metro Exodus“ bereits für die Xbox One oder die PlayStation 4 sein Eigen nennen sollte, kann seine Kopie einem kostenlosen Upgrade auf die jeweilige New-Gen-Fassung unterziehen.

Ray-tracing und weitere Features bestätigt

Zu den technischen Verbesserungen auf der PlayStation 5 und der Xbox Series X führen die Macher von 4A Games aus: „Das Basisspiel und die herunterladbaren Inhaltserweiterungen werden sowohl unsere bahnbrechende Ray Traced Global Illumination (RTGI)- als auch die Ray Traced Emissive Lighting-Techniken enthalten, die bei der Erweiterung von The Two Colonels für alle Inhalte Pionierarbeit geleistet haben.“

Zum Thema: Metro Exodus: PS5-Version und Multiplayer-Experimente bestätigt

Und weiter: „Die Konsolen der nächsten Generation werden dank ihrer SSD-Speicheroptimierungen, 4K-Texturpaketen und einer Reihe plattformspezifischer Funktionen, einschließlich Verbesserungen der räumlichen Audio- und Controller-Latenz auf Xbox sowie der Unterstützung der haptischen Funktionen des DualSense-Controllers, von drastisch reduzierten Ladezeiten profitieren.“

Die komplette Liste der Features, die auf der PS5 und der Xbox Series X geboten werden, findet ihr hier. „Metro Exodus“ erscheint 2021 für die Konsolen der neuen Generation.

