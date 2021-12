Cyberpunk 2077: 440 Euro teure Uhr angekündigt

Während das vor einem Jahr für Last-Gen-Konsolen veröffentlichte „Cyberpunk 2077“ dem Launch auf PS5 und Xbox Series X/S entgegenstrebt, können Fans eine ganz spezielle Uhr vorbestellen, die von CD Projekt auf den Markt gebracht wird.

Auslieferung im Juni 2022

Den Geschmack des Massenmarktes wird die mit dem Namen „T‑2077 – Cyberpunk 2077 x Błonie Watch“ versehene Uhr wahrscheinlich nicht treffen. Und auch der Preis dürfte die meisten Kunden abschrecken. Doch immerhin bekommen die zahlungswilligen Käufer ein Stück Hardware, das aus Titan besteht.

Kaufen könnt ihr die Uhr zum Preis von 440 Euro direkt im Shop von CD Projekt. Der Versand soll im Juni 2022 erfolgen.

„Das retro-futuristisches Design und die Titanium-Bauweise machen die T-2077 so auffällig wie die schrillste Cyberware in Night City. Aber dieses Juwel findet ihr nicht in irgendeiner alten Ripperdoc-Klinik“, so die Macher.

Die T-2077 Spezifikationen in der Übersicht:

Gehäuse: Reines Titan Grad 2

Uhrwerk: Quarz mit digitaler LED-Anzeige (gelb)

Glas: verdunkeltes Mineral, mit zusätzlicher Saphirbeschichtung

Armband: Reines Titan Grad 2 mit Schmetterlingsverschluss (Das Armband kann ausgetauscht werden)

Wasserdichtigkeit: bis zu 5 Atmosphären

Batterie: Modell CR2032; Lithium-Mangandioxid/Organischer Elektrolyt; 3V, 220mAh

Anzeigeformat: 12-Stunden- und 24-Stunden-Optionen

Größen: Einstellbar in drei Größen; wird mit ergänzenden Gliedern geliefert

Garantie: 2 Jahre.

Falls euer Interesse geweckt ist: Hier könnt ihr die Uhr für die oben genannten 440 Euro vorbestellen. Für diesen Preis bekommt ihr ebenfalls eine PS5 Digital Edition samt „Cyberpunk 2077“.

Mehr zu Cyberpunk 2077:

„Cyberpunk 2077“ ist für CD Projekt eine zweischneidige Erfolgsgeschichte. Einerseits war der Titel in kürzester Zeit profitabel. Gleichzeitig zeigten sich viele Kunden alles andere als zufrieden.

Kurz nach dem Launch wurde „Cyberpunk 2077“ aufgrund der schwerwiegenden Mängel aus dem PlayStation Store verbannt und betroffene Spieler konnten Rückerstattungen anfordern. Es folgten mehrere Updates, mit denen das Rollenspiel verbessert wurde.

Was sagt ihr zur „Cyberpunk 2077“-Uhr? Würdet ihr den Kauf in Erwägung ziehen?

