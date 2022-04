Marvel’s Wolverine: Arbeiten am Motion-Capturing starten wohl in Kürze

Unter den Projekten, an denen die Entwickler von Insomniac Games derzeit arbeiten, befindet sich unter anderem der Action-Titel "Marvel's Wolverine". Wie Lead-Animator Mike Yosh via Twitter andeutete, steht der Start der Motion-Capturing-Arbeiten offenbar unmittelbar bevor.

Wie bekannt sein dürfte, arbeiten die Entwickler von Insomniac Games derzeit an mehreren neuen Projekten. Neben einem bisher noch nicht näher Multiplayer-Titel für die PlayStation 5 und einem Nachfolger zu „Marvel’s Spider-Man“ befindet sich unter den aktuellen Projekten der Kalifornier auch „Marvel’s Wolverine“.

Das düstere Abenteuer befindet sich noch in einer frühen Entwicklungsphase und ist derzeit für einen Release im Jahr 2023 vorgesehen. Wie Insomniac Games‘ Lead-Animator Mike Yosh via Twitter andeutete, macht die Entwicklung von „Marvel’s Wolverine“ intern allerdings stetig Fortschritte. So teilte Yosh ein Bild eines leeren Motion-Capturing-Sets, was darauf hinweisen dürfte, dass die entsprechenden Arbeiten in Kürze anlaufen.

In wie weit das Ganze darauf hindeutet, dass wir uns in den kommenden Monaten über handfeste Details oder gar erste Eindrücke aus „Marvel’s Wolverine“ freuen dürfen, bleibt allerdings abzuwarten.

Entwickler versprechen ein düsteres Abenteuer

Allzu viele Informationen zu „Marvel’s Wolverine“ wurden bisher leider nicht genannt. Stattdessen ist seitens der Entwickler lediglich die Rede davon, dass wir es hier mit einem Abenteuer für ein erwachsenes Publikum zu tun haben, das auf eine düstere Ausrichtung beziehungsweise Tonalität abzielen wird. Gleichzeitig geht es den kreativen Köpfen von Insomniac Games laut eigenen Angaben darum, verschiedene Facetten von Wolverins Charakter zu beleuchten und den Spielern beziehungsweise Spielerinnen eine spannende Triple-A-Erfahrung zu liefern.

Weitere Meldungen zu Marvel’s Wolverine:

Für die Arbeiten an der Geschichte von „Marvel’s Wolverine“ konnte ein renommierter Videospiel-Autor verpflichtet werden. Die Rede ist von Walt D. Williams, der sich in der Welt der Videospiele in den vergangenen Jahren vor allem durch sein Mitwirken am Anti-Kriegs-Shooter „Spec-Ops: The Line“ einen Namen machte. Auch an diversen „Star Wars“-Produktionen wie „Squadrons“ wirkte er als Autor mit.

„Marvel’s Wolverine“ befindet sich derzeit exklusiv frür die PlayStation 5 in Entwicklung.

So peaceful and quiet, ….it will not be like this for long pic.twitter.com/JvPzfPlEvS — Mike Yosh (@Mike_Yosh) April 21, 2022

Weitere Meldungen zu Marvel's Wolverine.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren