The Callisto Protocol: Bis zu 105 Stunden die Woche – Schofield enthüllt Crunch-Kultur

The Callisto Protocol:

Das ging wohl nach hinten los: Nachdem Glen Schofield auf Twitter über die extreme Arbeitskultur in seinem Studio berichtete, gab es mehrere kritische Stimmen. Kurze Zeit später entschied sich der CEO dazu, seinen Beitrag zu löschen.

Das Team hinter "The Callisto Protocol" arbeitet sehr hart.

Kaum etwas hat in der Videospielbranche einen so schlechten Ruf wie der berüchtigte Crunch. Dummerweise offenbarte Glen Schofield heute selbst, dass in seinem Studio extrem geschuftet wird.

Auf Twitter schrieb er in folgendem Wortlaut: „Ich spreche nur während einer Veranstaltung über das Spiel. Wir arbeiten 6-7 Tage die Woche, niemand zwingt uns dazu. Erschöpfung, Müdigkeit, Covid, aber wir arbeiten. Bugs, Glitches, Perf-Fixes. 1 letzter Durchgang durch das Audio. 12-15-Stunden-Tage. Das ist Gaming. Harte Arbeit. Mittagessen, Abendessen, arbeiten. Du tust es, weil du es liebst.“

Um „The Callisto Protocol“ bis Ende des Jahres fertigzustellen, werden also momentan wöchentlich 72 bis 105 Stunden investiert. Dabei betont der Studio-Leiter: Niemand werde gezwungen. Über welchen Zeitraum dieses Arbeitspensum schon durchgehalten wird, ist jedenfalls unbekannt.

Tweet inzwischen gelöscht

Dass der Gründer von den Striking Distance Studios damit eine Kritikwelle auslöst, hat er wohl nicht einkalkuliert. Kurze Zeit später löschte er den Tweet nämlich wieder. Gebracht hat ihm das nicht viel, denn inzwischen hat diese Meldung im Netz bereits die Runde gemacht.

Zum Beispiel machte Jason Schreier einen Screenshot davon und reagierte darauf mit einem eigenen Beitrag. Der Gaming-Journalist hat in der Vergangenheit schon öfter kritisch über Crunch-Phasen in Entwicklerstudios berichtet.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Schreier hält Schofields Ansicht für fragwürdig und schreibt: „Natürlich wird niemand gezwungen, wahnsinnige Überstunden zu machen. Aber stellen Sie sich die reduzierten Boni und den Mangel an Aufstiegsmöglichkeiten vor, wenn Sie dies nicht tun?“ Genau dieser Leistungsdruck sei der Grund, warum Entwickler ausbrennen.

In einem weiteren Tweet regt Schreier Mitarbeiter des Studios dazu an, sich persönlich an ihn zu wenden. Er würde gerne eine Geschichte dazu erfassen und verspricht im Gegenzug, sie anonym zu halten.

Weitere Meldungen zu „The Callisto Protocol“:

Sollte das massive Arbeitspensum über die nächsten Monate beibehalten werden, erscheint „The Callisto Protocol“ wohl am 2. Dezember dieses Jahres. Andernfalls droht eine Verschiebung auf 2023, was dem Wohlbefinden der Mitarbeiter sicherlich zugutekommen würde.

Weitere Meldungen zu The Callisto Protocol.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren