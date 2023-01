Silent Hill 2: Macher spricht über Veränderungen im Remake

Aktuell arbeitet Entwicklerstudio Bloober Team ("Layers of Fear"-Reihe) an einem Remake von "Silent Hill 2". In einem frischen Interview sprach einer der Macher kürzlich über einige Veränderungen des Titels.

Nach Monaten voller Gerüchte bestätigte Konami vergangenes Jahr die Arbeiten an einem „Silent Hill 2“-Remake und an diversen weiteren Projekten rund um die altehrwürdige Survival-Horror-Marke. Die Seite Lords of Gaming hatte kürzlich die Gelegenheit, mit Kacper Michalski, dem Head of Production des polnischen Entwicklerstudios Bloober Team („The Medium“) ein Interview zu führen und über die Neuauflage des Videospiel-Klassikers zu sprechen.

Technik und Gegner-KI werden modernisiert

Gegen Ende des Gesprächs geht es um die Neuauflage von „Silent Hill 2“. Laut Michalski habe sein Studio sich auf dieses Projekt beworben und sei letztendlich vom japanischen Lizenzhalter ausgewählt worden. Bloober Team habe „großes Glück“ gehabt, den Zuschlag hierfür erhalten zu haben. Ein Grund für Konamis Entscheidung sei wohl die große Leidenschaft der Spieleschmiede für die Marke und Horror-Games allgemein gewesen.

Auf die Frage angesprochen, wie Bloober Team die Veränderungen beschreiben würde, die das Entwicklerstudio am Survival-Horror-Kultspiel vornimmt, antwortete Michalski, die Stadt sei mithilfe „modernster Technik überarbeitet“ worden. Selbiges gelte für die Charaktermodelle der verschiedenen Monster im Game, deren Kampf-KI darüber hinaus ebenfalls ein Update erhalten habe, „um die Spieler auf Trab zu halten.“

Bezüglich der Story erklärte der Head of Production des Unternehmens, deren „Szenario der Originalgeschichte“ beizubehalten. Lediglich der „emotionale Ausdruck jedes Charakters, einschließlich des Protagonisten James“, sei detaillierter herausgearbeitet worden. Somit dürfen sich „Silent Hill 2“-Fans im kommenden Remake des Klassikers voraussichtlich auf verbesserte beziehungsweise moderne Gesichtsanimationen freuen.

Abschließend führte Kacper Michalski noch aus, warum sich Bloober Team für eine Neuauflage dieses speziellen Konami-Hits entschieden habe, statt den ersten Teil der Survival-Horror-Reihe neu aufzulegen. Dies würde schlichtweg daran liegen, dass „Silent Hill 2 […] eines der besten psychologischen Horrorspiele aller Zeiten“ sei.

Viele Mitglieder des Teams seien mit dem Game aufgewachsen und der Titel sei „eine große Inspirationsquelle für uns alle im Studio. Wir lieben absolut die Geschichte von SH2. Für viele Mitglieder von Bloober Team ist es ein absolut zeitloser Klassiker.“

Das „Silent Hill 2“-Remake befindet sich für PlayStation 5 und den PC (via Steam) in Entwicklung. Ein konkreter Veröffentlichungstermin ist derzeit noch unbekannt.

