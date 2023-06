The Last of Us Part II: Polarisierendes Action-Adventure vor drei Jahren erschienen

The Last of Us Part II:

Heute vor drei Jahren erschien Naughty Dogs zweiter "The Last of Us"-Ableger. Wir blicken zurück auf den Release und die teils heftigen Reaktionen auf die kontroverse Handlung.

"The Last of Us Part II" ist jetzt drei Jahre alt.

Am 19. Juni 2020 kam mit „The Last of Us Part II“ einer der letzten großen Exklusivtitel für die PS4 heraus. Wieder einmal wusste Naughty Dog voll zu überzeugen und lieferte ein qualitativ hochwertiges Action-Adventure in tadellosem Zustand.

Das zeigt sich am Metascore klar und deutlich: Insgesamt 121 Testmagazine vergaben im Durchschnitt 93 von 100 möglichen Punkten. Unter anderem wurde die ergreifende Handlung, das verbesserte Action-Stealth-Gameplay und die für PS4-Verhältnisse beeindruckende Grafik positiv hervorgehoben.

Demgegenüber steht der User-Score, bei dem es zu einer großen Diskrepanz kam. 5,8 Punkte sind es nach heutigem Stand, also ein gutes Stück höher als zur Veröffentlichung. So oder so ist die Wertung für ein First-Party-Spiel von Sony ungewohnt niedrig. Dass es noch deutlich schlechter geht, zeigt allerdings „Gran Turismo 7“.

Es folgen Spoiler zur Handlung

Was war der Grund dafür? Generell handelt es sich um einen Titel, der wegen seiner Geschichte stark polarisiert. Vor allem der frühe Tod von Joel Miller, dem Protagonisten aus dem Vorgänger, gefiel einer Menge Fans überhaupt nicht. Auch allgemein waren einige Spieler mit der Darstellung von wichtigen Charakteren wie Ellie nicht zufrieden.

Viele davon ließen ihren Frust nicht nur auf Metacritic freien Lauf, sondern nahmen Laura Bailey ins Visier. Das ist die Darstellerin des umstrittenen Hauptcharakters Abby, die für Joels Tod verantwortlich ist. Zahlreiche Morddrohungen musste die Schauspielerin über sich ergehen lassen. Dem Face Model Jocelyn Mettler erging es ähnlich: Im Februar dieses Jahres zeigte sie auf Twitter, dass sie noch immer bedroht wird.

Der massive Erfolg gab dem Action-Adventure letzten Endes Recht: 322 GOTY-Awards erhielt Naughty Dog für das Werk – so viele wie kein anderes Spiel im Jahr 2020. Die letzte aktuelle Verkaufszahl: Über zehn Millionen verkaufte Einheiten.

Ein dritter Ableger dürfte nur eine Frage der Zeit sein. Den ersten Story-Entwurf erstellte das Entwicklerteam nämlich schon im April 2021. Die Voraussetzung für einen dritten Part seien letztendlich spannende Geschichten.

Eine PS5-Version hat „The Last of Us Part II“ bis heute nicht erhalten. Damals kursierte ein Gerücht durchs Netz, laut dem ein Director’s Cut samt DLC geplant sei. Genau so wurde es bei „Ghost of Tsushima“ gehandhabt. Bis heute ist eine Ankündigung dieser Art jedoch ausgeblieben.

Bestätigt ist jedenfalls der große „The Last of Us“-Multiplayer, den Naughty Dog noch immer nicht offiziell vorgestellt hat. Wann es so weit ist, bleibt offen.

