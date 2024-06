Themen der Woche: Elden Ring, ein PS3-Emulator & Days Gone – Das hat die Headlines bestimmt

Auch in dieser Woche erreichten uns natürlich wieder allerlei interessante Meldungen und Gerüchte. In unserem Wochenrückblick haben wir die wichtigsten Schlagzeilen der Woche für euch zusammengefasst.

Im Prinzip begann diese Woche genauso, wie die letzte Woche endete. Mit diversen Meldungen und Diskussionen rund um das Thema „Elden Ring“ beziehungsweise die Erweiterung „Shadow of the Erdtree“.

So zeichnete sich am letzten Wochenende ab, dass der Schwierigkeitsgrad des Add-ons einen Teil der Community frustrierte. Ein Review-Bombing auf Steam war die Folge. Eine Entwicklung, die mit Johan Pilestedt den Creative Director hinter dem erfolgreichen Coop-Shooter „Helldivers 2“ auf den Plan rief. Wie sich dieser zu den Diskussionen um den Schwierigkeitsgrad von „Elden Ring“ äußerte, erfahrt ihr hier. Wenige Tage nach dem Release von „Shadow of the Erdtree“ erreichten uns in dieser Woche zudem erste beeindruckende Verkaufszahlen zum Add-on.

Diese verdeutlichten, dass FromSoftware mit seiner Philosophie auch weiterhin eine breite Zielgruppe erreicht. Passend zur Enthüllung der Verkaufszahlen veröffentlichte das Studio das Update 1.12.2, das sich dem Balancing der Erweiterung widmete, und verriet, wie kommende Titel von FromSoftware auf dem Erfolg von „Elden Ring“ aufbauen werden.

Zu einer möglichen „Elden Ring“-Verfilmung äußerte sich das Studio ebenfalls.

Palworld und ein PS3-Emulator für die PS5?

Auch an Gerüchten mangelte es in dieser Woche natürlich nicht. Anfang der Woche meldete sich beispielsweise der Insider Nick Baker zu Wort, der von einer nativen PS3-Unterstützung für die PS5 erfahren haben möchte. Da Baker von einer „selektiven Unterstützung“ sprach, ist allerdings unklar, ob Sony einen PS3-Emulator plant oder lediglich ausgewählte PS3-Klassiker in einer nativen Form auf die PS5 bringt.

Auch Giant Bombs Jeff Grubb wollte von einer PS3-Unterstützung für die PS5 erfahren haben. Apropos Emulatoren: Im Rahmen eines Performance-Checks analysierten die Kollegen von Digital Foundry Sonys neuen PS2-Emulator. Leider mit einem unerfreulichen Ergebnis.

Ein weiteres in dieser Woche heiß diskutiertes Gerücht betrifft den Indie-Hit „Palworld“. Hier deutete der verantwortliche Community-Manager nämlich die bevorstehende Ankündigung einer PlayStation-Umsetzung an.

Eine Absage hingegen wartete auf alle, die darauf hoffen, dass „Sunset Overdrive“ doch noch den Weg auf die PlayStation-Konsolen findet. Hier verwies Insomniac Games auf Nachfrage auf die laufenden Arbeiten an „Marvel’s Wolverine“ und erteilte einem PS4/PS5-Port des Open-World-Abenteuers eine Absage.

Schlechte Neuigkeiten gab es zudem zum Multiplayer-Shooter „Boundary“. Hier sollten wir wohl nicht mehr mit dem Release der Konsolenversion rechnen. Mit der Aussage, dass „Days Gone“ ursprünglich mit „voller Intention“ als Trilogie geplant war, sorgte Game Director John Garvin in dieser Woche für neue Spekulationen zur Zukunft von „Days Gone“.

Nur kurze Zeit später meldete sich Sony Bend noch einmal zu Wort und entschuldigte sich für die falschen Hoffnungen, die mit früheren Aussagen möglicherweise geschürt wurden.

Ist die Zeit der Discs endgültig abgelaufen?

Nachdem der Anteil der digital verkauften Spiele in den letzten Jahren kontinuierlich anstieg, erreichte uns in dieser Woche das Gerücht, dass sich mit Game ein weiterer großer Händler dazu entschloss, in seinen Geschäften zukünftig keine Spiele auf Discs mehr anzubieten. Auch wenn Game die Berichte umgehend dementierte, riefen die Gerüchte diverse Analysten auf den Plan.

Darunter Mat Piscatella von Circana (ehemals: NPD Group). Piscatella wies darauf hin, dass sich die Spielerinnen und Spieler schon einmal daran gewöhnen sollten, dass physische Medien irgendwann komplett verschwinden. „Die Leute sollten sich wahrscheinlich lieber früher als später auf dem gesamten Markt daran gewöhnen (keine physischen Xbox-Versionen zu bekommen)“, so Piscatella.

Der Publisher Capcom nutzte die laufende Woche für gleich mehrere Ankündigungen. Zum einen kündigte das Unternehmen einen neuen Showcase an, der bereits Anfang nächster Woche stattfindet. Den Termin und Details zu den präsentierten Spielen haben wir hier für euch zusammengefasst. Ergänzend zum Showcase kündigte Capcom zudem „Dead Rising Deluxe“, ein Remaster zum ersten Ableger des Zombiespektakels, an.

Die „Dragon’s Dogma 2“-Community wiederum durfte sich über ein Update freuen, das unter anderem eine Unterstützung von 120Hz mit sich brachte. Passend zu dem Update senkte Capcom das Action-Rollenspiel im Preis und stellte eine kostenlose Testversion zur Verfügung. Die Demo ermöglicht es Unentschlossenen, „Dragon’s Dogma 2“ über einen Zeitraum von zwei Stunden anzuspielen.

