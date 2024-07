Themen der Woche: The First Descendant, PS Stars & mehr – Das hat die Headlines bestimmt

In dieser Woche bescherte uns die Videospielbranche erneut diverse spannende Schlagzeilen. Wie gehabt haben wir die wichtigsten Meldungen für euch in unserem Wochenrückblick zusammengefasst.

Auch in dieser Woche sorgten diverse Themen für reichlich Gesprächsstoff. Darunter Nexons neuer Loot-Shooter „The First Descendant“, der in dieser Woche in Form eines Free2Play-Shooters veröffentlicht wurde und zum Launch mit diversen Problemen zu kämpfen hatte.

Beispielsweise klagte die Community über Probleme mit den Ingame-Käufen und der Framerate auf der PS5. Gleichzeitig wurden die im Spiel angegebenen Droprates von einem Teil der User in Zweifel gezogen. Zu den Droprates äußerte sich Nexon zwar nicht, kündigte aber zumindest für die technischen Probleme eine Entschädigung für alle Spielerinnen und Spieler an.

Doch nicht nur „The First Descendant“ legte einen holprigen Launch hin. Selbiges gilt für die neue „Final Fantasy 14“-Erweiterung „Dawntrail“. Hier kündigten die Entwickler ebenfalls eine Entschädigung an. Dieses Mal in Form von kostenloser Spielzeit.

Sonys Auftritt auf der TGS 2024 und die Rückkehr von PlayStation Stars

Sony überraschte die Spielerinnen und Spieler in dieser Woche gleich mehrfach. Zum einen kündigte das Unternehmen an, als „allgemeiner Aussteller“ auf der Tokyo Game Show 2024 vertreten zu sein. Eine Ankündigung, die natürlich die Gerüchte um eine nahende Enthüllung der PS5 Pro befeuerte. Zudem feierte in ausgewählten Regionen kürzlich das PlayStation Stars-Programm ein Comeback.

Dieses stand aufgrund technischer Probleme über einen Zeitraum von rund einem Monat nicht zur Verfügung. Deutlich schneller kehrte zum Glück das PlayStation Network zurück, das den Spielerinnen und Spielern Anfang der Woche mit einer kurzen Downtime einen Schrecken einjagte.

Genau wie in der Vorwoche sorgte Sony in den letzten Tagen wieder einmal mit Patenten für neue Spekulationen. Zum einen befeuerte ein Patent die Gerüchte um eine mögliche native PS3-Unterstützung für die PS5. Ein weiteres Patent von Sony beschreibt die Möglichkeit, aus eigenem Gameplay Minispiele zu erstellen.

Solltet ihr euch schon immer die Frage gestellt haben, warum die PS5 bei Multiplattformtiteln trotz der auf dem Papier etwas schwächeren Hardware nicht selten die Nase vorne hat, dürfte ein aktuelles Special von Digital Foundry das Richtige für euch sein. Hier gehen die Redakteure nämlich etwas näher auf die jeweiligen Entwicklerumgebungen der Konsolen ein.

Den Schlusspunkt unter die PlayStation-bezogenen Themen setzte in dieser Woche die Ankündigung neuer Sammelfiguren. Darunter Aloy aus „Horizon“ oder Kratos aus „God of War“.

Nahen die Präsentationen von Death Stranding 2 & EA Sports FC 25?

An Gerüchten mangelte es in dieser Woche ebenfalls nicht. Beispielsweise meldete sich der bekannte Leaker Billblil-Kun zu Wort und wies darauf hin, dass die offizielle Ankündigung von „EA Sports FC 25“ in den nächsten eineinhalb Wochen erfolgen soll. Auch einen möglichen Releasetermin nannte der als verlässliche Quelle geltende Leaker.

Ein weiterer heiß ersehnter Titel, der uns in den nächsten Monaten präsentiert werden könnte, ist „Death Stranding 2“. Hier sorgte ein Tweet von Hideo Kojima höchstpersönlich für Spekulationen um einen Auftritt und somit eine ausführliche Präsentation auf der Tokyo Game Show 2024 im September.

Deutlich konkreter wurde in dieser Woche Capcom. Der Publisher nutzte einen digitalen Showcase, um uns das „Dead Rising Deluxe Remaster“ ausführlich vorzustellen. Leider ist aufgrund der Indizierung des Originals aus dem Jahr 2006 weiterhin unklar, ob das Remaster in Deutschland erscheint.

Derzeit verdichten sich leider die Hinweise, dass Deutschland in der Tat leer ausgehen könnte.

Anbei eine Übersicht über weitere Meldungen, die es in dieser Woche nicht in unseren Wochenrückblick schafften, unserer Meinung jedoch eine Erwähnung wert sind.

