Deathloop: Setzt der Shooter eine permanente Internetverbindung voraus? – Update

"Deathloop" erscheint auf den Konsolen zeitexklusiv für die PS5.

Update: Lange hat es gedauert, aber nun ist es Gewissheit. „Deathloop“ kann komplett offline gespielt werden. Das gab der Game-Director Dinga Bakaba auf Twitter bekannt:

Hello, now that the previews are dropping and we mentioned it in some interviews, I can answer: you can play the game even when you are offline 🙂

— Dinga Bakaba (@DBakaba) May 19, 2021