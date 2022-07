Bloodborne: Remake ist nicht in Arbeit, sagt bekannter Insider

Seit einiger Zeit schon kursieren wieder vermehrt Gerüchte zu neuen Projekten rund um „Bloodborne“ im Netz. Wenn es nach dem bekannten Journalisten und Brancheninsider Jason Schreier geht, sollten sich die Fans des Action-Rollenspiels aber nicht zu früh freuen. Er meint, an den Gerüchten sei gar nichts dran.

Verschiedene Insider wollen über „Bloodborne“ Bescheid wissen

Über Twitter wurde Schreier von einem Nutzer kürzlich gebeten, etwas über das vermeintliche Remake des 2015 erschienenen „Bloodborne“ zu verraten. „Ich kann nichts verraten, was nicht existiert“, antwortete der Journalist daraufhin über den Kurznachrichtendienst. Viele Nutzer zeigten sich über die Äußerung enttäuscht. „Ouch“, schrieb etwa ein Nutzer unter Schreiers Beitrag. „Jason cancelt schon wieder Games“, schrieb ein anderer.

Über „Bloodborne“ gibt es schon seit einigen Jahren widersprüchliche Gerüchte. Besonders der ehemalige IGN-Journalist Colin Moriarty äußert sich gerne zu angeblichen Projekten. Erst im Mai erwähnte er in einem Podcast, dass wir denhätten.

Jedoch berichtete Moriarty bereits 2021 davon, dass sich angeblich ein Remaster oder ein Remake bei Bluepoint Games in Arbeit befinden soll. Auch weitere Insider wollten zu der Zeit davon erfahren haben. Zudem seien auch ein Nachfolger zu „Bloodborne“ in Arbeit sowie ein PC-Port des ersten Spiels. Bei dem PC-Spiel sollen die Arbeiten sogar so gut wie abgeschlossen sein.

Dementgegen stellen sich jedoch andere Branchenkenner, die wie Jason Schreier nicht an eine Wiederbelebung von „Bloodborne“ glauben. So gab der bekannte FromSoft-Insider Omnipotent im Februar bekannt, noch nie von diesen neuen Projekten gehört zu haben. „Sequel, Remaster, PC-Portierung oder ein Patch. Ich habe nie einen Pieps gehört, zumindest nicht von einer verlässlichen Stelle. Also macht mit dieser Information, was ihr wollt.“

