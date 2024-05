Alone in the Dark: Erfolg oder Misserfolg? Embracer meldet sich zu Wort

Alone in the Dark:

Die schwedische Embracer Group hat ihren neuesten Geschäftsbericht vorgelegt. Dabei wurde auch das Reboot von "Alone in the Dark" erwähnt, das die Erwartungen des Unternehmens jedoch nicht erfüllen konnte.

Die schwedische Embracer Group hat gerade erst ihren neuesten Geschäftsbericht vorgelegt. Nachdem das Unternehmen schlagartig expandierte, steckt die Gruppe nun tief in den Schulden. Dies führte dazu, dass einige Studios wieder abgestoßen und Mitarbeiter entlassen wurden.

Auch das am 20. März erschienene Reboot von „Alone in the Dark“ konnte da scheinbar nicht helfen. Wie die Embracer Group in dem neuen Bericht angab, blieb das Spiel hinter den Verkaufserwartungen zurück.

Horror-Titel konnte nicht überzeugen

Das kürzlich veröffentlichte „Alone in the Dark“ sei „eine Hommage an den Horror-Kultklassiker aus den 90ern“, beschrieben die Entwickler von Pieces Interactive den Titel. Die Protagonisten Emily Hartwood und Edward Carnby wurden dabei von den Hollywood-Schauspielern Jodie Comer („Killing Eve“, „Free Guy“) und David Harbour („Stranger Things“, „Black Widow“) verkörpert. Doch scheinbar konnten auch die bekannten Darsteller nicht genug Spieler anziehen.

In dem Geschäftsbericht des Unternehmens heißt es, dass „Alone in the Dark“ und „Outcast: A New Beginning“ eine „schwächer als erwartete Performance“ lieferten und „hinter den Erwartungen des Managements“ blieben. Im Gegensatz dazu soll „Tomb Raider 1-3 Remastered“ „positiv aufgenommen“ worden sein und die Erwartungen sogar übertroffen haben.

Horror-Hommage mit durchwachsenen Wertungen

„Alone in the Dark“ bekam von der internationalen Fachpresse durchwachsene Wertungen verpasst. Bei Metacritic steht der Titel in der PlayStation-5-Version bei 63 Punkten. Für die Xbox Series X|S sowie für den PC steht das Horror-Spiel bei 66 Punkten.

In unserem Test kam „Alone in the Dark“ deutlich besser davon. Und auch die Spieler auf Steam bewerten den Titel mit 73 Prozent positiven Rezensionen als „größtenteils positiv“. Allerdings scheint es bei dem Spiel an den Nutzern zu mangeln. Seinen Höhepunkt hatte das Spiel auf Valves Plattform zum Release mit 1.628 gleichzeitigen Spielern. Im 24-Stunden-Vergleich kommt „Alone in the Dark“ derzeit gerade einmal auf 52 gleichzeitige Nutzer (Stand: 23. Mai 2024, 16.30 Uhr).

Quelle: IGN, Steam, SteamDB

Weitere Meldungen zu Alone in the Dark.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren