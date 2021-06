Insomniac Games: Neues Multiplayer-Projekt in Arbeit

Insomniac Games arbeitet an einem Multiplayer-Projekt. Das lässt sich Stellenanzeigen entnehmen, auf die das Unternehmen auf Twitter aufmerksam macht.

"Ratchet & Clank: Rift Apart" ist das jüngste Projekt von Insomniac Games.

Insomniac Games brachte kürzlich „Ratchet & Clank: Rift Apart“ auf den Markt. Eine Übersicht über die Testwertungen halten wir hier für euch bereit. Während die Ankündigung des nächsten Spiels noch aussteht, deutet eine Stellenanzeige zumindest darauf hin, in welche Richtung es gehen wird.

Multiplayer-Projekt in Arbeit

Mit der Stellenanzeige meldete sich das Unternehmen am Donnerstag auf Twitter zu Wort und sprach von einem „aufregenden“ neuen Multiplayer-Projekt. Unklar ist momentan, ob es sich bei diesem Projekt um eine neue IP, ein neues Spiel auf Basis einer bekannten Marke oder um einen neuen Spielmodus für ein bereits erschienenes Spiel handelt.

Dabei ist zu beachten, dass Insomniac Games unmissverständlich zu verstehen gab, dass „Ratchet & Clank: Rift Apart“ keinen Multiplayer-Modus erhalten wird. Denkbar wäre es aber zumindest, dass das Studio an einem Multiplayer-Add-on für ein „Spider-Man“-Spiel arbeitet.

„Insomniac stellt ein! Wir haben fünf neue Jobangebote für ein Multiplayer-Projekt. Kommt zu uns und werdet ein Teil der PlayStation Studios-Familie, während wir an aufregenden Dingen arbeiten“, so der Wortlaut des Tweets.

Letztendlich sucht Insomniac Games einen Creative Director, Multiplayer System Designer, Story Lead, Art Director und VFX Artist für die Arbeit am mysteriösen Multiplayer Game. Der Beschreibung für den Story Lead ist zu entnehmen, dass die Verantwortlichkeiten die Entwicklung von „episodischen und nichtlinearen Storylines“ anstreben, was darauf hindeutet, dass es mehrere in sich abgeschlossene Geschichten im Spiel geben könnte.

An anderer Stelle heißt es in der Stellenausschreibung für einen Systemdesigner, dass die Person für die Überwachung der „Spielerinteraktionen und Systeme (einschließlich Kampf, Navigation, Fortschritt und Ökonomie) innerhalb einer Multiplayer-Umgebung“ verantwortlich sein wird. Auch das sind nur recht oberflächliche Andeutungen.

