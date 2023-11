GTA 6: Trailer, Release & Leaks – Alle Infos zum Rockstar-Blockbuster

"GTA 6" zählt zweifelsohne zu den meist erwarteten Spiele der nächsten Jahre. Wir fassen in unserer Übersicht alle bisherigen Details zum kommenden Open-World-Blockbuster von Rockstar Games zusammen - darunter Prognosen zum Release-Termin und die Ankündigung des ersten Trailers.

Nachdem Rockstar Games mit der „Grand Theft Auto“-Reihe mehr als nur einmal Videospielgeschichte geschrieben hat, stellt das Unternehmen nun allmählich die Weichen für „GTA 6“. Während der Vorgänger noch immer Rekorde bricht, arbeitet das Entwicklerteam bereits seit Jahren an dem von Millionen von Spielern und Spielerinnen sehnlichst erwarteten Nachfolger.

In unserer Übersicht fassen wir alle bisherigen Informationen, Leaks und Gerüchte rund um das Gameplay, die Story und den möglichen Release-Zeitraum des nächsten Rockstar Games-Blockbusters für euch zusammen.

Wann erscheint der erste GTA 6-Trailer?

Anfang November 2023 kündigte Rockstar Games an, dass pünktlich zum 25. Jubiläum der „Grand Theft Auto“-Reihe der erste „GTA 6“-Trailer seine Premiere feiern wird. Ein genauer Termin wurde nicht genannt, doch das Video soll Anfang Dezember debütieren.

Denkbar wäre eine Veröffentlichung im Rahmen des The Game Awards 2023-Events, das am 7. Dezember diesen Jahres stattfinden wird. Die Rockstar-Website wurde als Vorbereitung bereits aktualisiert. Gerüchten zufolge könnte schon am 3. Dezember ein Teaser-Trailer freigeschaltet werden.

Ankündigung, Plattformen & Release-Zeitraum

Wann erfolgte die Ankündigung von GTA 6? Obwohl es seit geraumer Zeit Gerüchte rund um die Entwicklung von „GTA 6“ gab, machte Rockstar Games die Arbeiten daran erst im Februar 2022 offiziell. In einem Blog-Post schrieb die Firma: „Und wir freuen uns, bestätigen zu können, dass die aktive Entwicklung für den nächsten Teil der Grand Theft Auto-Serie in vollem Gange ist. Wir freuen uns darauf, mehr zu verraten, sobald wir soweit sind…“ Welche Plattformen werden versorgt? Offiziell ist aktuell noch nicht bekannt, für welche Systeme „Grand Theft Auto 6“ erscheinen soll. Ausgehend von einem Leak sollen ausschließlich New-Gen-Plattformen versorgt werden. Dies würde für eine Veröffentlichung auf PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC sprechen. Wann soll GTA 6 erscheinen? Zum derzeitigen Zeitpunkt sind noch keine Informationen zum Release-Zeitraum bekannt. Zudem gibt es hierzu bisher widersprüchliche Meldungen. Laut einer Microsoft-Stellungnahme und einem bekannten Insider könnte das Open-World-Actionspiel 2024 erscheinen. Auch eine Prognose von Rockstar-Besitzer Take-Two könnte hierauf hindeuten.

Äußerungen von Take-Two-CEO Strauß Zelnick befeuern indes eine Veröffentlichung im Geschäftsjahr 2024/2025 (1. April 2024 – 31. März 2025). Das könnte somit auch die Möglichkeit für einen 2025er-Launch offen lassen. Doch egal wann „GTA 6“ erscheinen wird: Analysten rechnen bereits jetzt mit einem rekordverdächtigen Launch. Zu erwarten sei nicht weniger als der größte Release aller Zeiten.

„GTA 5“ kam im Oktober 2013 auf den Markt und sorgte damals mit drei spielbaren Charakteren für Aufsehen.

Ein übermäßig erfolgreicher Launch dürfte voraussichtlich auch nötig für den wirtschaftlichen Erfolg des Spiels sein. Angeblich arbeitet Rockstar Games bereits seit 2014 an „GTA 6“ und soll bisher sage und schreibe bis zu 2 Milliarden US-Dollar in die Entwicklung investiert haben. Das wäre ein Budget, das jeden Kino-Blockbuster spielend leicht in den Schatten stellen würde. Zum Vergleich: „Star Wars: Das Erwachen der Macht“ kostete „nur“ 447 Millionen US-Dollar.

Worum geht es in der Story?

Die Story des Spiels und die Hauptfiguren hält Rockstar Games bislang gut unter Verschluss. Angeblich soll „GTA 6“ zwei Spielfiguren bieten: Einen männlichen Protagonisten namens Jason und eine weibliche Protagonistin namens Lucia. Es wäre die erste weibliche Spielfigur der Reihe.

Ausgehend von verschiedenen Gerüchten soll sich die Handlung am Hollywood-Klassiker „Bonnie und Clyde“ orientieren. Der Film basiert bekanntlich auf dem Leben eines echten Gangster-Pärchen, das zur Zeit der Weltwirtschaftskrise (1931-1935) auf Diebestour durch den mittleren Westen der USA ging. Ein Happy End ist dementsprechend wohl eher nicht zu erwarten.

GTA 6: KI könnte NPCs “wirklich interessant und unterhaltsam” machen

Ambitionierte Ziele beim Gameplay & ein massiver Leak

Genaue Details zum Gameplay sind gegenwärtig noch Mangelware. Allerdings scheinen Take-Two und Rockstar auch hier überaus ambitionierte Pläne zu verfolgen. Es solle nicht nur ein neuer Qualitätsstandard für die legendäre Spielereihe, sondern gar neue kreative Maßstäbe für die gesamte Unterhaltungsindustrie gesetzt werden. Darüber hinaus beabsichtigt Rockstar Games, die Erwartungen der „GTA“-Community zu übertreffen.

Des Weiteren hält sich Rockstar Games mit Details zur Spielwelt zurück. Einem Insider-Bericht zufolge habe das Entwicklerstudio eine Zeit lang mit dem Gedanken gespielt, drei große Städte zur Spielwiese zu machen. Letztendlich seien die Verantwortlichen jedoch von diesem Vorhaben abgerückt. Als Grund hierfür nannte der Brancheninsider, dass so eine bessere und gesündere Arbeitsumgebung für das Team geschaffen werden solle.

Auch in „GTA 6“ werden sich Spieler wieder mit Waffengewalt gegen Kontrahenten durchsetzen.

Laut dem bekannten Bloomberg-Journalisten Jason Schreier sollten sich Fans dennoch auf eine besondere Spielerfahrung in „GTA 6“ einstellen. Seinen Quellen zufolge werde beispielsweise der Satire-Faktor gegenüber den Vorgängern heruntergeschraubt. Die heutigen USA seien gewissermaßen „eine Satire ihrer selbst“, weshalb sich viele Teammitglieder gefragt hätten, wie eine typische Satire im kommenden Open-World-Epos noch aussehen könnte.

Ein erstes Bild von „Grand Theft Auto 6“ konnten sich Spieler und Spielerinnen übrigens schon Mitte September 2022. Zu jener Zeit gab es einen massiven Leak beim Entwicklerstudio und mehrere Minuten Gameplay-Material drangen in Form von kurzen Clips an die Öffentlichkeit. In den veröffentlichten Videos waren Szenen aus einer vermutlich älteren Version des Spiels zu sehen, unter anderem mit einer weiblichen Spielfigur.

Welche Auswirkungen hat der Leak auf die Entwicklung?

Kurz nach dem Leak bestätigte Rockstar Games in einem offiziellen Statement die Echtheit des veröffentlichten Materials: „Wir sind enttäuscht darüber, dass euch die Details zu unserem nächsten Spiel auf diese Weise mitgeteilt wurden.“

Im selben Atemzug bestätigte das Unternehmen, dass die weitere Entwicklung des Open-World-Titels nicht gefährdet sei. Mit allzu großen Verzögerungen sei dementsprechend wohl nicht zu rechnen.

Allzu rund scheint die Entwicklung von „GTA 6“ allerdings wohl nicht immer gelaufen zu sein. Zumindest beschreibt der bekannte Brancheninsider Tom Henderson diese als „sehr turbulent“. Er versuchte jedoch direkt, diese Äußerung einzuordnen und ihr etwas den Wind aus den Segeln zu nehmen. Demnach habe das Team mit den üblichen Problemen zu kämpfen, etwa einer wechselnden Belegschaft sowie den Herausforderungen während der COVID-Pandemie.

Welche Grafik-Engine kommt bei GTA 6 zum Einsatz?

Entwickelt werden soll das Spiel auf Basis der neuesten Version der Rockstar Advanced Game Engine kurz Rage 9. Ältere Versionen der Engine nutzten Rockstar Games unter anderem in „GTA 4“, „GTA 5“ sowie den beiden „Red Dead Redemption“-Spielen. Ausgehend von den Quellen eines Insiders soll der genutzte Grafikmotor „seiner Zeit voraus“ sein und Spielern. Die Engine soll schlichtweg „unglaublich“ sein.

GTA 6: Auch für Kinos geplant? Take-Two spricht über die Risiken von Verfilmungen

Diese Leistungskraft soll ausgehend von mehreren Gerüchten auch durchaus nötig sein. Als primärer Schauplatz werde voraussichtlich erneut die von Miami inspirierte Stadt Vice City fungieren. Laut einem Leak soll die Spielwelt nach dem Launch jedoch weiterhin „wachsen“, indem per DLC weitere Gebiete nachgereicht werden. Außerdem sollen mehr Gebäude in der Spielwelt als jemals zuvor begehbar sein.

Damit sind wir nun schon am Ende unserer kleinen „GTA 6“-Übersicht angelangt. Freut ihr euch auf das neue Open-World-Actionspiel aus dem Hause Rockstar Games? Verratet es uns gerne unten in den Kommentaren!

