PS5 Pro: Albert Penello glaubt nicht an Mid-Gen-Upgrades

Wird es eine PS5 Pro geben, die sich zu den angekündigten Konsolen hinzugesellt?

Die PS4 und Xbox One verweilen schon seit 2013 auf dem Markt. Allerdings sorgten die beiden Konsolenhersteller in der Mitte der aktuellen Generation für Upgrades. Die PS4 Pro und Xbox One X waren geboren und brachten die Unterstützung von 4K-Spielen mit sich.

Gegen Ende des Jahres startet eine komplett neue Generation. Und es scheint, dass die Leistung der PS5 und Xbox Series X einige Jahre lang für zufriedenstellende Spielerlebnisse sorgen kann. Doch was ist in drei, vier oder fünf Jahren? Kommen erneut Upgrade-Konsolen, mit denen der Zyklus verlängert werden kann?

8K-Auflösung setzt sich nicht zeitig durch

Der ehemalige Xbox-Executive Albert Penello glaubt nicht so recht an Mid-Gen-Upgrades. Zumindest ist er nicht der Meinung, dass sich die 8K-Auflösung so schnell wie das 4K-Zeitalter durchsetzen wird, was Upgrade-Konsolen im Grunde überflüssig macht.

„4K entwickelte sich zu einer Mainstream-Auflösung für PC und TVs. Und die Basiskonsolen waren für eine Ausgabe mit 1080p (oder weniger) ausgelegt“, so Penello in Bezug auf die Notwendigkeit, die PS4 Pro und Xbox One X herauszubringen. „Ich denke, es ist unwahrscheinlich, dass wir 8K-Fernseher so wie 4K-Fernseher im Mainstream sehen werden – wir werden eher Verbesserungen bei NITS (zur besseren Steuerung von HDR) oder bessere Frameraten zur Unterstützung von mehr als 60 Bildern pro Sekunde bei Fernsehern sehen.“

+++ PS5: Preis, Vorbestellungen und Termin Mitte Juli? +++

Laut Penello sollten die CPUs und GPUs der nächsten Generation problemlos höhere Bildwiederholraten und breitere Farben unterstützen. Bei einer möglichen Unterstützung einer 8K-Auflösung müssten die Upgrade-Konsolen hingegen deutlich mehr Leistung freimachen. „Ich sehe nicht, dass eine 20/24 Tflops-Maschine in einem Konsolen-Formfaktor in drei Jahren bereits erschwinglich ist“, so Penello.

Abschließend kam er zu dem Fazit: „Die Upgrades in der Mitte der Generation sind also nicht nur finanziell und technisch weniger tragfähig, sondern wahrscheinlich auch weniger notwendig, um mit den Anzeigetechnologien Schritt zu halten.“

Zum Thema

Kein Termin oder Preis: Ohnehin ist zunächst einmal unklar, wann genau die kommende Konsolengeneration starten wird. Sony und Microsoft verweisen recht grob auf das Vorweihnachtsgeschäft. Auch zur Preisgestaltung machten beide Unternehmen bislang keine Angaben.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PS5