GTA 5 Enhanced Edition: Technische Details zur PS5-Version

„GTA 5“ erobert als Enhanced Edition die inzwischen dritte Konsolengeneration. Den kommerziellen Durchmarsch startete Rockstar Games mit dem Blockbuster im September 2013 auf den damals noch aktuellen Konsolen PS3 und Xbox 360. Im November 2014 waren die Nachfolger PS4 und Xbox One an der Reihe. Und 2021 feiert der Entwickler den Launch von „GTA 5“ auf den New-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X/S.

Wohl 4K und 60 FPS

Viel ist über die verbesserte und erweiterte Version von „GTA 5“ noch nicht bekannt. Allerdings könnte der offizielle PlayStation Blog einen Hinweis auf die technischen Eckwerte liefern. Dort heißt es kurz und knapp, dass es der Titel auf der PS5 auf eine 4K-Auflösung und 60 FPS bringen wird.

Die entsprechende Textstelle im Wortlaut: „So schön habt ihr die Verbrechermetrople Los Santos noch nie gesehen, wenn die Skyline dank fettem Grafik-Update in knackiger 4K-Auflösung erstrahlt und ihr die Stadt dank flüssigen 60 FPS extrem geschmeidig unsicher macht.“

Zu beachten ist, dass diese Aussage nicht direkt von Rockstar Games stammt, sondern von einem freien Redakteur, sodass die 4K und 60 FPS nicht mit einer offiziellen Bestätigung gleichzusetzen sind. Zu den weiteren Features dürften der DualSense-Support und das 3D-Audio-Feature der PS5 zählen.

Schon vor einiger Zeit betonte Take Two, der Mutterkonzern von Rockstar Games, dass die Spieler mit der „GTA 5 Enhanced Edition“ keinen simplen Port erwarten sollten. „Wir portieren nicht einfach nur Titel, sondern wir nehmen uns die Zeit, den Titel so gut wie möglich für die neue Veröffentlichung und die neue Technologie, auf der wir ihn veröffentlichen, zu verändern“, so Take-Twos CEO Strauss Zelnick im vergangenen März.

Die erweiterten und verbesserten Versionen des populären Rockstar-Titels sollen am 11. November 2021 für PlayStation 5 und Xbox Series X/S auf den Markt gebracht werden. Mehr zu „GTA 5“ halten wir in unserer Themen-Übersicht für euch bereit.

