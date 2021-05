PS5: Neues Modell mit der Bezeichnung CFI-1115A entdeckt

Sie PS5 ist nach wie vor ausverkauft.

Sony veröffentlicht offenbar ein modifiziertes Modell der PS5. Darauf deutet eine neue Registrierung hin, die sich den Wireless-Spezifikationen für ein neues Kommunikationsmodul (M20DAL1) widmet. Die Revision wurde mit der Bezeichnung CFI-1115A versehen, während das bisherige Modell unter der Bezeichnung CFI-1015A läuft.

In der Regel bekommen die Kunden von den kleineren Änderungen an der Hardware nicht viel mit, da sich weder an der Leistung noch an den Features der Konsole etwas ändert. Derartige Modifikationen sind eine übliche Praxis und die kleinen Schritte haben meist keinen Einfluss auf die Gesamtstruktur der Hardware.

Der SoC und andere Komponenten werden höchstwahrscheinlich gleich bleiben, sodass es sich nicht um eine neue PS5-Hardware wie beispielsweise eine Slim-Version handelt. Davon abgesehen ist es interessant zu sehen, dass Sony an einem veränderten Modell arbeitet.

Dazu passt eine Aussage von Sonys Jim Ryan. Im Zuge einer Präsentation betonte das PlayStation-Oberhaupt, dass die PS5 mit der Produktion im kommenden Monat die Gewinnschwelle erreichen wird. In den kommenden Monaten sei dann mit Profiten zu rechnen.

Auch eine neu entwickelte PS5 wird es wahrscheinlich geben, ähnlich wie die PS4 Pro, die in der Hälfte des Lebenszyklus der Last-Gen-Konsole veröffentlicht wurde. Im kommenden Jahr dürfte sich Sony allerdings zunächst dem Virtual Reality-Headset PlayStation VR 2.0 widmen.

Weitere Meldungen zur PS5:

Die PS5 zählt kurz nach dem Launch zu den am schnellsten verkaufenden Konsolen von Sony. Weltweit wurden mehr als 7,8 Millionen Verkäufe gezählt. Und nach wie vor ist die Verfügbarkeit der limitierende Faktor, nicht die Nachfrage der Kunden. Sony geht davon aus, dass die Engpässe der PS5 aufgrund der weltweiten Halbleiterkrise bis 2022 andauern werden.

New #PS5 model CFI-1115A spotted in the latest Wireless communication module M20DAL1 registered by Sony Group Corp. at https://t.co/pLg44umht0 on Apr 26, 2021

This suggests a revision of PS5 is coming sooner or later, already registered on May 23, 2021 https://t.co/KVORHFGAb9 pic.twitter.com/KuyshUAba1

— Roberto Serrano‘ (@geronimo_73) May 27, 2021