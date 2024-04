Themen der Woche: Das hat die Headlines bestimmt

In dieser Woche gab es allerlei spannende Meldungen und Gerüchte, die für reichlich Gesprächsstoff sorgten. Wir liefern euch ab sofort an jedem Sonntag eine Übersicht über die wichtigsten News und Ereignisse. In dieser Woche bestimmten vor allem die PS5 Pro und Ubisofts "Star Wars Outlaws" die Schlagzeilen.

Auch in dieser Woche lieferte uns die Videospielbranche allerlei spannende Entwicklungen und Ankündigungen. Schon zum Start in die neue Woche sorgte Ubisofts Open-World-Abenteuer „Star Wars Outlaws“ für zum Teil hitzig geführte Diskussionen.

Diese waren auf Ubisofts Entscheidung zurückzuführen, eine Jabba the Hutt-Mission hinter der Bezahlschranke des Season-Pass beziehungsweise der beiden Sonder-Editionen verschwinden zu lassen. Auch eine offizielle Stellungnahme, in der Ubisoft versuchte, die Bedeutung der besagten Mission herunterzuspielen, schaffte keine Abhilfe.

Zumal Ubisoft aktuell nicht nur aufgrund der Preispolitik von „Star Wars Outlaws“ in der Kritik steht. Die Server-Abschaltung von „The Crew“ schlug in dieser Woche ebenfalls erneut hohe Wellen. Dieses Mal geht es um die Tatsache, dass Besitzerinnen und Besitzern des Spiels offenbar die Lizenz und somit die Möglichkeit, das Spiel zu starten, entzogen wird.

Die PS5 Pro dominiert die internationalen Schlagzeilen

Die meisten Schlagzeilen der Woche entfielen erneut auf die PS5 Pro. Während sich die Verantwortlichen von Sony bis heute in Schweigen hüllen, lieferte uns die Gerüchteküche weitere unbestätigte Details zur kommenden High-End-Konsole. Laut eigenen Angaben konnte Tom Warren von The Verge einen Blick auf die Spezifikationen der PS5 Pro werfen und kam zu dem Schluss, dass von der leistungsstarken Hardware vor allem das Raytracing profitieren wird.

„Ich habe es so verstanden, dass Entwickler derzeit Testkits bestellen können und Sony davon ausgeht, dass jedes im August zur Zertifizierung eingereichte Spiel mit der PS5 Pro kompatibel ist“, führte der Journalist zum aktuellen Stand der Dinge aus.

Zudem möchte The Verge in Erfahrung gebracht haben, dass es das „PS5 Pro Enhanced“-Label möglicherweise bereits für kleinere technische Verbesserungen wie eine höhere Auflösung oder zusätzliche Raytracing-Features gibt.

Etwas skeptischer äußerten sich die Kollegen von Digital Foundry, die davon ausgehen, dass wir zumindest bei CPU-intensiven Spielen nicht mit einem spürbaren Sprung im Bereich der Framerate rechnen sollten.

Sony äußerte sich zu den Gerüchten um die PS5 Pro weiterhin nicht, schien in dieser Woche allerdings erstmals gegen Leak vorzugehen.

Entlassungen und der erste Rückschlag für die Gamescom 2024

Nachdem es in den letzten Monaten bei diversen Branchengrößen zu Entlassungen kam, setzten sich die Sparmaßnahmen der Industrie in dieser Woche nahtlos fort. Dieses Mal kündigte der „GTA“-Publisher Take-Two Interactive die Entlassung von fünf Prozent der Belegschaft beziehungsweise rund 600 Menschen an.

Zudem stellte das Unternehmen diverse Projekte ein, um die laufenden Kosten um etwa 160 Millionen US-Dollar jährlich reduzieren. Die aktuellen Entlassungen in der Branche riefen in dieser Woche die International Game Developers Association (IGDA) auf den Plan.

Diese richtete sich mit einem Statement an die Entwickler und Publisher, die laut Meinung der IGDA mehr für den Schutz von Arbeitsplätze unternehmen müssen. Andernfalls laufe die Industrie Gefahr, wichtige Talente zu verlieren.

Einen ersten schmerzhaften Rückschlag mussten in dieser Woche die Verantwortlichen der Gamescom hinnehmen. Wie Nintendo of Europe bestätigte, wird das Unternehmen in diesem Jahr nämlich auf einen Auftritt auf der Gamescom 2024 in Köln verzichten. Mögliche Ankündigungen für die Zukunft wird Nintendo laut eigenen Angaben auf anderen Events vornehmen.

Gerüchte, eine Server-Abschaltung und Verschiebungen

Wo wir gerade beim Thema Events sind: In dieser Woche erreichten uns weitere mögliche Hinweise auf einen möglichen PS5 Games Showcase im Mai. Auf diesem könnten sowohl der nächste Ableger der „Mafia“-Serie als auch ein Remake zu „MediEvil 2“ enthüllt werden. Dies deuteten zumindest die Angaben bekannter Leaker an.

Ganz stark sein mussten in dieser Woche Fans von „LittleBigPlanet 3“. Bekanntermaßen wurden die Server der PS4-Version im Januar dieses Jahres aufgrund technischer Probleme vom Netz genommen. Wie in dieser Woche bekannt gegeben wurde, sollten wir leider nicht mehr mit der Rückkehr der Online- und Community-Features rechnen.

Schlechte Nachrichten gab es zudem für Spielerinnen und Spieler, die auf die Aufbau-Simulation „Cities Skylines 2“ warten. Hier wurde die Konsolen-Version nämlich auf unbestimmte Zeit verschoben. Eine weitere Verschiebung betraf „Human Fall Flat 2“, das mittlerweile für einen Release im Jahr 2026 vorgesehen ist.

Weitere erwähnenswerte Meldungen, die es nicht nicht unseren Wochenrückblick schafften, haben wir nachfolgend für euch aufgelistet.

Weitere spannende Themen der Woche:

