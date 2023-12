Game Awards 2023: Alle wichtigen Spiele-Präsentationen im Überblick

Mit den Game Awards fand das Spiele-Jahr 2023 einen krönenden Abschluss. Welche Ankündigungen und sonstige Präsentationen auf dem Event von Geoff Keighley zu sehen waren, haben wir in diesem Artikel aufgelistet.

Das war’s! Die Game Awards 2023 sind vorüber. Wer das Event live verfolgt hat, durfte ein wahrliches Trailer-Spektakel bewundern. Zudem waren ein paar bekannte Gäste und Musik-Auftritte auf der Bühne zu sehen.

Unter den Spielen befanden sich wie vorher versprochen mehr Neuankündigungen als in den vorherigen Jahren. Alles Wichtige haben wir nachfolgend aufgelistet.

Ein paar Highlights

Aus dem Hause Sony gab es einen kostenlosen DLC für „God of War Ragnarök“ zu bestaunen. Hierbei handelt es sich um eine Roguelite-Erfahrung mit Kratos. Schon nächste Woche dürft ihr spielen.

Später folgte die Ankündigung von „Marvel’s Blade„, das neue Spiel der Arkane Studios. Jedoch ist hier unklar, ob dieses Superhelden-Abenteuer auch für die PlayStation erscheint.

Ebenfalls sehr interessant ist „Light No Fire“ – das neue Abenteuerspiel von Hello Games. Diesmal reist ihr nicht durchs Universum, sondern erkundet speziell einen Planeten.

Gegen Ende der Show kündigte Capcom einen neuen „Monster Hunter„-Ableger an. Die Fans dürfen sich 2025 in ein neues Abenteuer stürzen. Das Unternehmen strebt damit nicht weniger als den bisher besten Ableger der Reihe an.

Danach folgte noch „Final Fantasy XVI“. Für das Action-Spiel kündigte Square Enix gleich zwei Download-Erweiterungen an. Eine davon ist jetzt spielbar, die andere kommt 2024.

Restliche Ankündigungen

Sonstige Trailer

Darüber hinaus bestätigte Schauspieler Anthony Mackie eine zweite Staffel für die Serie „Twisted Metal“. Im Übrigen nannte Remedy Entertainment einen Termin für den New-Game-Plus-Modus.

Ebenfalls ein kleines Highlight der Game Awards war die kurze Rede von Christopher Judge. Der Kratos-Darsteller zeigte Selbsthumor und scherzte: „Meine Rede [vom letzten Jahr] war tatsächlich länger als die diesjährige Call of Duty Kampagne.“

Welche Spiele einen oder gar mehrere Awards abräumen konnten, erfahrt ihr im unterhalb verlinkten Artikel:

Seid ihr zufrieden gewesen mit den Game Awards 2023? Und was war euer Favorit? Schreibt es uns in die Kommentare.

