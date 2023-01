PlayStation VR2: Spiele-Übersicht – Diese PSVR 2-Games und Updates erscheinen zum Launch – Update

Der Launch von PlayStation VR2 ist nur noch wenige Wochen entfernt. Doch mit welchen Spielen geht das Virtual Reality-Headset an den Start? Unsere Übersicht verrät es euch.

Für den Launch von PlayStation VR2 wurden zahlreiche Spiele angekündigt. Auch in den Monaten nach der Markteinführung sollen kontinuierlich Games folgen. Doch welche Titel wurden für PSVR2 bisher bestätigt? Eine Antwort auf diese Frage liefert die folgende Übersicht, in der die wichtigsten Spiele für die neue Hardware aufgeführt sind.

Zum Launch verfügt PlayStation VR über eine ordentliche Auswahl. Allerdings ist zu beachten, dass es sich nicht in allen Fällen um Neuerscheinungen handelt. Mehrere bereits erhältliche Spiele erhalten ein Gratis-Upgrade. Mitunter ist für PSVR2 aber auch ein Neukauf erforderlich, wie beispielsweise bei „Moss“ und dessen Nachfolger „Moss Book II“.

Andere Spiele wie „Horizon Call of the Mountain“ wurden explizit für PlayStation VR2 entwickelt. Hinzu kommen Virtual Reality-Erfahrungen, die als neuer Modus für bestehende Spiele, die zuvor nicht als VR-Version spielbar waren, hinzugefügt werden. An dieser Stelle können „Gran Turismo 7“ und „Resident Evil Village“ genannt werden.

Für PSVR2 bestätigte Spiele

Die Übersicht wurde in zwei Bereiche aufgeteilt, darunter Spiele, die für den PSVR2-Launch bestätigt wurden, und Veröffentlichungen, die noch keinen Termin erhielten oder zu einem späteren Zeitpunkt erscheinen sollen.

Update vom 19. Januar 2023: Wir haben die Liste auf Basis einer auf dem PlayStation Blog veröffentlichten Übersicht, mit der weitere Spiele bestätigt wurden, noch einmal abgeglichen. Wir haben die Liste auf Basis einerveröffentlichten Übersicht, mit der weitere Spiele bestätigt wurden, noch einmal abgeglichen.

Für den PSVR2-Launch vorgesehen:

Diese Spiele bzw. Updates erscheinen nach dem PSVR2-Launch oder haben noch keine finale Terminbestätigung:

Das könnte euch ebenfalls zu PlayStation VR2 interessieren:

PlayStation VR2 wird am 22. Februar 2023 auf den Markt gebracht und kann weiterhin für rund 600 Euro vorbestellt werden. Für 50 Euro mehr können Kunden ein Bundle erwerben, das sich aus dem Headset und einem Exemplar von „Horizon Call of the Mountain“ zusammensetzt.

Welches der aufgelisteten PSVR2-Spiele ist euer Favorit?

Weitere Meldungen zu PlayStation VR2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren